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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على دور جهاز حماية المنافسة والمواد التعليمية المقدمة ..فيديو

رئيس جهاز حماية المنافسة
رئيس جهاز حماية المنافسة

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ، إن الجهاز أنشئ منذ عام 2009 ، وهو حاليا في دورته العاشرة ، بعدد خريجين يصل لـ 300 طالب وطالبة ، ويهدف لمنحهم المعلومات المناسبة عن القانون والإقتصاد ودارية حماية المنافسة .

وأضاف الدكتور محمود ممتاز ، خلال تقرير أعده برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن تدريب الطلاب يتم من خلال كورس مكثف ، على كيفية التعامل في الأسواق المنافسة .

ومن جانبه قال فؤاد بيومي ، الباحث الإقتصادي ، إن مدة التدريب المكثف تكون في خلال 8 أيام ، يتعلم الطالب فيها من أول خمسة أيام على التعريف الشامل للجزء القانوني ، والثلاث أيام الأخيرة تقسم الطلبة لمجموعات لتطبيق ما تعلموه من خلال العديد من مراحل الفحص .

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