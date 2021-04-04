تعرف على دور جهاز حماية المنافسة والمواد التعليمية المقدمة ..فيديو

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ، إن الجهاز أنشئ منذ عام 2009 ، وهو حاليا في دورته العاشرة ، بعدد خريجين يصل لـ 300 طالب وطالبة ، ويهدف لمنحهم المعلومات المناسبة عن القانون والإقتصاد ودارية حماية المنافسة .





وأضاف الدكتور محمود ممتاز ، خلال تقرير أعده برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن تدريب الطلاب يتم من خلال كورس مكثف ، على كيفية التعامل في الأسواق المنافسة .





ومن جانبه قال فؤاد بيومي ، الباحث الإقتصادي ، إن مدة التدريب المكثف تكون في خلال 8 أيام ، يتعلم الطالب فيها من أول خمسة أيام على التعريف الشامل للجزء القانوني ، والثلاث أيام الأخيرة تقسم الطلبة لمجموعات لتطبيق ما تعلموه من خلال العديد من مراحل الفحص .



