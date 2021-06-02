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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان من الخطيب .. الأهلي يحدد موقفه من إبرام صفقات مع الزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

قال محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إن تعامل القلعة الحمراء مع نادي الزمالك في صفقات لبيع وشراء اللاعبين يحتاج لقرار من محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة الكرة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" أضاف الدماطي: "التعامل مع الزمالك في صفقات ليس قراري، وإنما يعود الأمر لمحمود الخطيب ولجنة الكرة، جمهور النادي الأهلي علمنا أنه لا هناك سقف للطموحات، جميعنا نضع الآن بطولة كأس العالم للأندية هدفاً لنا في الفترة المُقبلة".

وحصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه في آخر نسخة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

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وتابع الدماطي :"حلم التتويج بكأس العالم يراودنا جميعاً منذ أول ظهور لنا على منصات التتويج عام 2006 في اليابان عندما حققنا الميدالية البرونزية".

وأردف عضو الأهلي : "واجهنا سوء حظ في آخر نسخة بمواجهة بايرن ميونيخ في نصف النهائي، كان من الممكن أن نتقدم خطوة للأمام ونصل النهائي لو واجهنا بالميراس، ونحصل على الميدالية الفضية على الأقل".

واسترسل الدماطي : "نعرف أن هذا الحلم ليس سهلاً، لكن جمهور النادي الأهلي دائماً طموح، ونحن من بين مشجعي النادي قبل أن نتولى مهمتنا في مجلس الإدارة".

وعن موسيماني أتم الدماطي : "لا يمكنني الحديث عنه فنياً لأنني لست مشجعاً الآن، لكنه مشروع مدرب كبير وحقق نجاحات كبيرة حتى الآن".

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