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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق ضخم في سفينة تابعة للجيش الإيراني

حريق ضخم في سفينة
حريق ضخم في سفينة تابعة للجيش الإيراني

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اندلاع حريق ضخم على متن سفينة "خارك" الحربية التابعة للجيش الايراني قرب سواحل جاسك.

وقال بيان صادر عن القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، بمنطقة جاسك، إن فرق الإنقاذ تحاول إطفاء الحريق، وأجلت جميع الأفراد المتدربين من على متنها بسلام، وتم نقلهم إلى الشاطئ، بحسب فضائية "العربية".

وأشارت إلى أن الحريق الهائل ما زال مستمرا، فيما كانت السفينة اللوجستية في مهمة تدريبية في أعالي البحار قبل أيام قليلة، وذلك قبل عودتها إلى ميناء جاسك.

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وتعتبر "خارك"، أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، وسبق أن اشترتها إيران من بريطانيا عام 1977، وتسلمتها طهران في عام 1984، بحسب القناة.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات، قالوا إنها تظهر وقوع انفجار وحريق ضخم في سفينة تابعة للجيش الإيراني، في ميناء بندر عباس.

ولم تكشف السلطات الإيرانية بشكل رسمي، عن سبب اندلاع الحريق بالسفينة، بينما تكهن نشطاء، باستهداف متعمد لها، فيما تحدث آخرون عن عطل فني بالمحركات.

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