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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو تعدي بعض الأشخاص على معاق ذهنيًا

شعار وزارة الداخلية
شعار وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر خلاله بعض الأشخاص وهم يتعدون على معاق ذهنيا، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن قد شكلت فريق بحث، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعنوان (تعذيب شاب معاق ذهنيا بالزقازيق)؛ حيث تبين من الفحص، قيام 3 أشخاص مقيمين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالتنمر على أحد الأشخاص "معاق ذهنياً" مقيم بمدينة الزقازيق.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبطهم، وبمواجهتهم؛ نفوا تعذيبه، وأضافوا ارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح. 

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجار العرض على النيابة العامة.

تعذيب شاب معاق ذهنيا بالزقازيق تعذيب شاب معاق ذهنيا الزقازيق أخبار الحوادث الشرقية الشرقية

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