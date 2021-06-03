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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غادة شلبي: السياحة الروسية كانت تجلب 6 ملايين سائح سنويا.. وتطعيم جميع العاملين بالقطاع

السياحة في مصر
السياحة في مصر

عبرت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية، عن سعادتها بعودة السياحة الروسية واستئناف الرحلات الجوية، مؤكدة أن السياحة الروسية كانت تجلب 6 ملايين سائح سنويا.

 

وأضافت شلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الأربعاء، أن تم تطعيم العاملين في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والعاملين في الفنادق، بـ لقاح فيروس كورونا، متابعة أن هناك جهود كبيرة لوزارة الصحة في هذا الأمر.
 

وأوضحت نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية، أن هناك أولوية لمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر في موضوع التطعيم باللقاح، لافتة إلى أن المحافظات السياحية المصرية على أتم استعداد للسياحة الخارجية والداخلية أيضا.


وتابعت شلبي، أنه من المتوقع زيادة أعداد السائحين القادمين لمصر خلال الفترة المقبلة وتم العمل على تذليل كل العقبات الممكنة، والعمل على تسهيل كل الأمور المتعلقة، لافتة إلى أن وزارة الصحة تقود مسيرة التطعيم بشكل كامل، ونعمل معهم في هذا الأمر.

 
وأكدت نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية، أنه لا بد الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا وليس معنى تلقي اللقاح أن نتوقف عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرة إلي أن نسبة الأشغال المعتمدة في الفنادق 50% حتى اليوم، ومن المتوقع زيادة النسبة مع تحسن الوضع الوبائي بشكل كبير.
 

غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار جنوب سيناء البحر الأحمر وزارة الصحة

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