دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج دعم للقضية الفلسطينية، وتفاعل معه عدد كبير خلال الساعات القليلة الماضية، جاء معبرا عن تطلعاتهم في حالة فلسطين لو كانت حرة الآن من سيطرة الاحتلال.



وتصدر هاشتاج “غرد كأنها حرة” قائمة الأكثر تداولاً، وجاءت أبرز التغريدات كالاتي:

I will go to Jerusalem for the weekend.

who is coming ? 🇵🇸🥰🛫#غرد_كانها_حره pic.twitter.com/K5Z6hWGMsr — ᎠᏫᎫᎯ🇱🇾🇪🇬 (@Lolo88422800) June 2, 2021

I will go to Jerusalem for the weekend.

who is coming ? 🇵🇸🥰🛫#غرد_كانها_حره pic.twitter.com/K5Z6hWGMsr — ᎠᏫᎫᎯ🇱🇾🇪🇬 (@Lolo88422800) June 2, 2021

This hashtag is my favorite since I’ve joined Twitter #غرد_كانها_حره — ل (@eshhfee) June 2, 2021

#غرد_كأنها_حرة , all the tweets in here are giving me life <333 — dany 🇵🇸| READ/rt about palestine (@dan__113) June 2, 2021