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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأرجنتين تتعادل أمام تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

صدى البلد

انتهت أحداث مباراة منتخب الأرجنتين امام تشيلي بالتعادل الايجابي 1-1 في مباراة المنتخبين على ملعب "أونيكو مادري دي سيوداديس" في اطار الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأحرز ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين هدف المنتخب الأول في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، عن طريق ضربة جزاء.

بينما أحرز ألكسيس سانشيز نجم انتر ميلان  هدف التعادل لمنتخب تشيلي، في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

وحرص نجوم منتخب الأرجنتين  على تكريم الراحل الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا حيث وضعوا صورته على تيشرت الفريق خلال اللقاء.

ليونيل ميسي الأرجنتين كأس العالم منتخب تشيلي ميسي

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