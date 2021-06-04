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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد مصرع 6 أطفال.. موظفو المؤسسة العقابية للنيابة: غلق العنابر إجراء طبيعي

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

استمعت نيابة شرق القاهرة لأقوال 3 موظفين في وفاة 6 أطفال بسبب حريق بالمؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، وقال الموظفون إن غلق العنابر علي الاطفال إجراء طبيعي كونهم يخضعون لتأهيل، وأنكر الموظفون صلتهم بالحريق.

وناظرت النيابة جثث الأطفال المتوفين، وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة إصابتهم بحروق شديدة واختناق، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لمعاينة الحريق.

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فيما نقلت الأجهزة الأمنية جثث الأطفال لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لتوقيع الكشف عليهم لتحديد سبب الوفاة، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا للاستماع لأقوالهم حول الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية لعنبر المؤسسة أن التوصيلات الكهربائية تشير لعلاقتها بالحريق، كما أن اتجاه سريان الحريق أنه قد بدأ وتركزت إثارة بمنطقتين منفصلتين، وتعرضت الأبواب لترسبات، وأضافت المعاينة أن النيران خلفت دمارًا كاملًا بالعنبر ، وأن النيران أتت على محتويات العنبر لكن تمت السيطرة عليها، وأشارت التحقيقات إلى أن ملايات السرائر السبب في انتشار الحريق واستمراره حتى وفاة الأطفال.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق، وبالفحص تبين مصرع 6 أطفال وإصابة 25 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

نيابة شرق القاهرة 3 موظفين 6 أطفال حريق المؤسسة العقابية المرج

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