محمد صبحي: الهدف من الحركة الصهيونية ليس غزة.. هم أعداء لكل البشرية

هنأ الفنان محمد صبحي، المسيحيين في مصر والعالم باحتفال سبت النور، مؤكدا أن كل الأعياد التي تمر بها البشرية أعياد لكل البشرية سواء أعياد خاصة بالمسيحيين وأعياد خاصة بالمسلمين.

وأشار "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أجمل الأشياء احترام مشاعر الاخر ودينه وعقيدته، موجهًا التهنئة لكل المسيحيين والمسلمين احتفالًا بعيد القيامة.



وعن الأحداث في قطاع غزة، شدد على أن الهدف من الحركة الصهيونية ليست غزة ولكن من يدفع الثمن أهالينا في قطاع غزة والشعب الفلسطيني، موضحًا أنهم أعداء لكل البشرية وليس المسلمين وليس المسيحيين فقط، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني دفع الثمن غالي من استشهاد الكثير منهم.

وأشار إلى أن الأقصى لن يذهب بعيدًا ولن يستطيع أحد أن يقترب منه، موضحًا أنه يستشعر من خلال قراءاته ولم يحدث في العالم أن تتحد دول العالم ويقفوا مع الباطل وضد الحق، الشعب الأمريكي والبريطاني والاسباني خرجوا لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني، متابعًا: "الشعب الفلسطيني يقف هذه الوقفة.. والإنسانية تنتصر للشعب الفلسطيني والحق الذي ينتصر دائمًا في النهاية".