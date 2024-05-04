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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في ميت نما

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وكبار المحكمين العرفيين، في عقد جلسة صلح، لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في نطاق منطقة ميت نما بمحافظة القليوبية.  

شهد جلسة الصلح، عدد من كبار المحكمين  ومنهم الحاج عمر شاهين محكم عرفي وكبار المنطقة. 
وتم الصلح في منزل الحاج عمر شاهين، محكم عرفي، وضم أفراد العائلتين وعدد من أهالى القرية، لصلح بين العائلتين، بعدما تعهدوا وحلفوا على كتاب الله بنبذ العنف والخلافات بينهما.

تعود تفاصيل الخصومة الثأرية إلى 4 سنوات، بسبب مقتل سيدة من عائلة من إحدى العائلات، فيما تم الصلح بين العائلتين لأنها الخصومة وتعهد كل منهم بنبذ العنف وإنهاء الخلافات.

القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية الأجهزة الامنية ميت نما

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