بالميراس يهزم الأهلي بثنائية نظيفة في أجواء طقس عاصفة

تلقى النادي الأهلي المصري خسارة أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "متلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة الدولية الودية.

وشهد اللقاء تقدّم بالميراس في الدقيقة 49 بهدف عكسي أحرزه وسام أبو علي لاعب الأهلي عن طريق رأسية خاطئة سكنت شباك الحارس محمد الشناوي. وأضاف الفريق البرازيلي الهدف الثاني في الدقيقة 58 من هجمة مرتدة سريعة.

وتوقفت المباراة عند الدقيقة 70 بسبب تحذيرات أمنية أطلقتها شرطة ولاية نيوجيرسي، التي طالبت الجماهير بمغادرة المدرجات الخارجية والاحتماء في المناطق الداخلية من الملعب نتيجة سوء الأحوال الجوية. وقد تم استئناف المباراة بعد تحسن الطقس وعودة الجماهير إلى مقاعدهم.

بهذه النتيجة، رفع بالميراس رصيده إلى 4 نقاط بعدما تعادل سابقًا مع بورتو، فيما تجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة من تعادله مع إنتر ميامي. وستُحسم بطاقات التأهل إلى دور الـ16 فجر الثلاثاء، حيث يلتقي الأهلي مع بورتو، بينما يواجه بالميراس فريق إنتر ميامي.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، وسام أبو علي