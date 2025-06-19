تهشم سيارتين في تصادم مروع بطريق الديسمي بالصف.. صور

شهد طريق الديسمي بمدينة الصف حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص ما أسفر عن تهشم السيارتين وتوقف حركة المرور التي أعادتها مرة أخرى رجال الشرطة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الديسمي ما بين قريتي الديسمي والقبابات، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

تبين من الفحص تصادم سيارة ميكروباص سوزوكي وسيارة ملاكي كيا سبورتاج ما اسفر عن تهشم كلا السيارتين وخروج ركابهما في حالة صحية جيدة ويط إصابات طفيفة بكدمات وخدوش.

تم تسيير حركة المرور ورفعت الأوناش السيارتين المهشمتين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.