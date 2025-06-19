مش بس القدمين .. أعراض النقرس تصيب كل المفاصل

يعد النقرس من الأمراض الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص.. فما أسبابه واعراضه.

نكشف لكم في هذا التقرير اهم اعراض مرض النقرس وفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك.

أعراض النقرس



نوبات النقرس مؤلمة للغاية، وقد تحدث فجأة، وغالبًا بين عشية وضحاها، خلال نوبة النقرس، قد تشمل الأعراض في المفاصل المصابة ما يلي:

ألم شديد.

تغير اللون أو الاحمرار.

صلابة.

تورم .

الحساسية، حتى عند اللمس الخفيف (مثل غطاء السرير الذي يغطي المفصل المصاب).

الدفء، أو الشعور وكأن المفصل "يحترق".

مدة نوبة النقرس



عادةً ما تستمر نوبات النقرس أسبوعًا أو أسبوعين وقد تصاب ببعض النوبات التي تستمر لفترة أطول من غيرها، وقد يُسبب بعضها أعراضًا أكثر حدة. بين النوبات، قد لا تعاني من أي أعراض للنقرس.

كيف تصاب بالنقرس



يؤدي تراكم حمض اليوريك الزائد في الجسم إلى الإصابة بالنقرس ويُنتج الجسم حمض اليوريك طبيعيًا عند تحليله لمواد كيميائية تُسمى البيورينات، والتي توجد في بعض الأطعمة والمشروبات و عادةً ما تُصفّي الكليتان حمض اليوريك من الدم، ثم يُخرجه الجسم عند التبول.

أحيانًا يُنتج جسمك كمية زائدة من حمض اليوريك، أو لا تُزيله كليتاك بالسرعة الكافية وعندما ترتفع مستويات حمض اليوريك في جسمك (فرط حمض اليوريك في الدم) ، قد تتراكم بلورات حمض اليوريك وتستقر في مفاصلك وتتكتل البلورات الحادة معًا وتُسبب نوبات مفاجئة من الألم والتورم وأعراضًا أخرى.