يعشقه الملايين.. عصير يخفض ضغط الدم والكوليسترول

عصير البرتقال من أكثر العصائر المحبوبة حول العالم، ويمكن بسهولة نحوله لمشروب صحي يخفض ضغط الدم والكوليسترول لو أضفنا له لمسات بسيطة، وهنا وصفة مبتكرة ومغذية:
عصير البرتقال السحري لخفض الضغط والكوليسترول
الفوائد:
البرتقال: غني بفيتامين C والبوتاسيوم، يدعم صحة القلب ويقلل ضغط الدم.
الجزر: يحتوي على البيتاكاروتين والألياف، يساعد على تقليل الكوليسترول.
الزنجبيل: مضاد للالتهابات ويخفض الكوليسترول.
الكركم: يساعد في تحسين تدفق الدم وتنظيف الشرايين.
رشة قرفة: توازن السكر والكوليسترول.
المكونات:
2 برتقالة كبيرة مقشرة
1 جزرة متوسطة مقشرة ومقطعة
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور
ربع ملعقة صغيرة كركم بودرة
رشة قرفة (اختياري)
كوب ماء بارد أو مكعبات ثلج
عسل للتحلية (اختياري)
طريقة التحضير:
ضعي جميع المكونات في الخلاط.
امزجي جيدًا حتى يصبح العصير ناعمًا.
صفيه وقدميه فورًا باردًا نصيحة:
اشربيه صباحًا أو بعد الوجبة بنصف ساعة، 3–4 مرات أسبوعيًا، واستمتعي بالمذاق والفائدة معًا.