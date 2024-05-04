سياحة دينية| السفير رخا: آل البيت مزارات مهمة للإيرانيين بمصر لجلب عائد جيد

قال السفير رخا أحمد ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن هناك تطورات في العلاقات المصرية الايرانية ، وهناك عدد من دول الخليج أعادوا علاقتهم مع إيران.

وتابع احمد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن مصر وايران دولتان كبار ولهم حجم ووزن ولا يمكن الحديث عن امن الخليج دون ايران ، او امن الشرق الاوسط دون مصر.

ولفت ، إلى أن ايران لها مراكز مؤثرة في المنطقة، ومن هنا يقتضي التعاون معها ، وهناك مبالغة كبيرة من الغرب في " شيطنة " ايران.

وأشار ، إلى أن الايرانيين يهوون السياحة الدينية وهو عائد سياحي جيد لمصر، خاصة للأماكن الدينية لآل البيت.