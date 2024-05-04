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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سياحة دينية| السفير رخا: آل البيت مزارات مهمة للإيرانيين بمصر لجلب عائد جيد

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية الايرانية

قال السفير رخا أحمد ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن هناك تطورات في العلاقات المصرية الايرانية ، وهناك عدد من دول الخليج أعادوا علاقتهم مع إيران.

وتابع احمد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن مصر وايران دولتان كبار ولهم حجم ووزن ولا يمكن الحديث عن امن الخليج دون ايران ، او امن الشرق الاوسط دون مصر.

ولفت ، إلى أن ايران لها مراكز مؤثرة في المنطقة، ومن هنا يقتضي التعاون معها ، وهناك مبالغة كبيرة من الغرب في " شيطنة " ايران.

وأشار ، إلى أن الايرانيين يهوون السياحة الدينية وهو عائد سياحي جيد لمصر، خاصة للأماكن الدينية لآل البيت.

برنامج آخر النهار مساعد وزير الخارجية الأسبق العلاقات المصرية الإيرانية العلاقات المصرية ايران توك شو

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