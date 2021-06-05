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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لتحريضه على العنف.. فيسبوك يقرر إيقاف حسابات ترامب لمدة عامين

ترامب
ترامب

قام تطبيق فيسبوك تعليق حسابات الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب» لمدة عامين على الأقل بعد "مدحه للأشخاص المتورطين" في مظاهرات 6 يناير العنيفة.

 

خلال مدونة للشركة اليوم كشفت عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الجمعة عن إطار زمني لتعليق حساب ترامب لأول مرة منذ حظر الرئيس السابق في يناير.

 

كتب «نيك كليج» نائب رئيس الشئون العالمية في فيسبوك: "نظرًا لخطورة الظروف التي أدت إلى تعليق السيد ترامب، نعتقد أن أفعاله تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعدنا التي تستحق أقصى عقوبة متاحة بموجب بروتوكولات الإنفاذ الجديدة''.

 

وأضاف "نحن نعلق حساباته لمدة عامين اعتبارا من تاريخ التعليق الأولي في 7 يناير من هذا العام"، وأضاف قال أن فيسبوك سيتشاور مع الخبراء لتقرير "ما إذا كان الخطر على السلامة العامة قد انحسر''.

 

واستكمل كليج: "سنقيم العوامل الخارجية، بما في ذلك حالات العنف والقيود المفروضة على التجمع السلمي وغيرها من علامات الاضطرابات المدنية".

 

مضيفًا: "إذا قررنا أنه لا يزال هناك خطر جسيم على السلامة العامة، فسنقوم بتمديد التقييد لفترة محددة من الوقت وسنواصل إعادة التقييم حتى يتراجع هذا الخطر".

 

يتابع المنشور أنه "عندما يتم رفع التعليق في النهاية، ستكون هناك مجموعة صارمة من العقوبات المتصاعدة بسرعة والتي سيتم تفعيلها إذا ارتكب السيد ترامب المزيد من الانتهاكات في المستقبل ''.

 

رد فعل ترامب على قرار فيسبوك

وتشمل تلك العقوبات الإزالة الدائمة لحساباته وصفحاته، وقد انتقد ترامب قرار فيسبوك ووصفه بأنه "إهانة" لأنصاره.

 

وصرح ترامب: "لا ينبغي السماح لهم بالإفلات من هذه الرقابة ومحاولات الإسكات، وفي النهاية، سنفوز". "لا يمكن لبلدنا تحمل هذه الإساءة بعد الآن!".

 

يأتي القرار بعد يومين من قيام الرئيس السابق بإغلاق مدونته "From the Desk of Donald J Trump" نهائيًا، بعد 29 يومًا فقط من إطلاقها.

 

سمحت المدونة التي تضمنت تصريحات ترامب للزوار بالنقر فوق الزر ومشاركتها على Facebook و Twitter، وكلاهما قام بحظره.

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