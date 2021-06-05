التقييم على أساس الفهم.. وزير التربية والتعليم يوضح ملامح امتحان الثانوية العامة.. طارق شوقي يكشف موعد بدء وانتهاء امتحانات الثانوية العامة

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قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية هذا العام ستكون مميزة للغاية نتيجة وجود التقنية الجديدة، منوهًا إلى أن الوزارة استهلكت وقتًا كبيرًا من أجل اختيار كيفية أداء الامتحان.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، إن جهاز التابلت يساعد الطلاب في الوصول للمحتوى التعليمي الإضافي، ومن بينها منصة بنك المعرفة التي تضم دروس الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية، إلى جانب منصة حصص مصر والتي دشنها الوزارة بالتعاون مع مؤلفي الكتب الخارجية وبالمجان.

وتابع، "يجب على كل طالب أن يكتب اسمه علي البابل شيت ويتم نقل المعلومات التي توجد على ورقة الأسئلة علي البابل شيت، وفي نفس الوقت يجب على الطالب أن يفتح الامتحان على التابلت ايضا، فهنا الطالب يكون له الاختيار سواء يقرأ الأسئلة من التابلت أو من الورقة، ولكن ننصح الطالب عندما يكون جاهزًا لإجابة أى سؤال يقوم بتسجيل اجابته على الفور في البابل شيت، عن طريق تسويد الدائرة المناسبة لإجابته.

وأشار إلى أن الوقت يكفي لأداء الامتحان بأكمله، ولكن هذا الوضع لا يتم العمل به فى الامتحانات التجريبية؛ نظرا لأن هدفها منح الطالب أسئلة عديدة للتدريب عليها.

وشدد على أنه لا يوجد لدينا مسألة الحكم على السؤال وصعوبته، موضحا أن الوزارة ستقوم بأخذ عينات عشوائية من الامتحانات وتقوم بدراستها للتأكد من مدى صعوبتها.



كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الهدف من انعقاد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، موضحا أنها تساعد الطلاب في التعرف على أماكن اللجان والتدريب على شكل أسئلة "البابل شيت".

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن أسئلة الامتحانات لن تكون من أمثلة الكتاب المدرسي مثلما حدث في الامتحانات التجريبية.



وأشار إلى أن الإجابات والأسئلة ستوجد بطريقتين ولدى الطالب مدة شهر ونصف على الامتحان النهائى، وسيتم التركيز على شكل الأسئلة وهدفنا أن تكون الثانوية العامة أكثر تيسيرا والدولة تهتم كثيرا بالطالب وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا .



وأوضح شوقي" أنه يجب على كل طالب أن يضع نفس الاجابة التى قام بوضعها فى ورقة الامتحان البابل شيت، على التابلت،لافتاً إلى أن الوقت سيكون كافيا لاجابة الطالب على التابلت وورقة الامتحان وهناك وقت إضافي أيضاً.

وتابع، "تبدأ العملية الامتحانية للشعبة العلمية يوم 21 يوليو لإمتحان اللغة العربية، ومن ثم تأتي إجازة عيد الأضحى، التي تستغرق من الوقت حوالي 5 أيام، حتى يتم استكمال باقي الامتحانات، مضيفًا أن الامتحانات ستبدأ 10 يوليو للشعبة العلمية و11 يوليو للشعبة الأدبية، مشيرا إلى أنه سوف تنتهي الامتحانات 2 أغسطس للشعبة العلمية و 29 يوليو للشعبة الأدبية.