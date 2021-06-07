غدا.. المالية تناقش آليات تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات والرسائل الجمركية

تعقد وزارة المالية غدا ، مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات والرسائل الجمركية والمعروفة اعلاميا بمنظومة الـ ACI، بمقرها بنادي السكة الرياضي بامتداد شارع رمسيس.

ومن المقرر حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية وعدد من قيادات الوزار أبرزهم الدكتور إيهاب ابوعيش، نائب الوزير لشئون المصالح الإيرادية والشحات الغتوري، القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك الجديد .



وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية انضمام 250 شركة مستوردة للنظام الجمركي الجديد بعد إطلاق عمليات التشغيل التجريبي في أبريل الماضي، موضحة أنه جرى تسجيل أكثر من ألف معاملة جمركية في الموانئ البحرية المصرية وتسجيل 4400 مصدر أجنبي على المنظومة الجديدة بتقنية البلوك تشين المؤمنة لتبادل المعلومات.

وتسعى الحكومة بحلول الشهر القادم لإلزام المستوردين والمصدرين بالتعامل بمنظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الشحنات ACI مؤكدة أنه لن يتم الإفراج أو دخول أي بضائع مجهولة بما يسعى لتحسين تنصيف مصر في التجارة الدولية وتحسين بيئة الاستثمار من خلال منصة مصر للتجارة الإلكترونية.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات سابقة إن مصر من أوائل الدول بالمنطقة التى تطبق النظام الجمركى «ACI»، بما يتسق مع النظم العالمية المتطورة فى مجال التجارة عبر الحدود، ويرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير.

وأشار إلى أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات، والقضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«الكاحول»، الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.