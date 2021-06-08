وكالة روسية: القاهرة وموسكو توقعان الوثائق اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قرار استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، يمكن أن يتم إصداره في شهر يوليو المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها، أن استئناف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ سيتم استئنافه في يوليو المقبل، موضحة أن موسكو ستستأنف في البداية الرحلات المباشرة إلى الغردقة وشرم الشيخ ثم ستستأنف رحلات الطيران العارض (الرحلات السياحية) في وقت لاحق.

ولفتت الوكالة إلى أن السلطات المصرية والروسية وقعت الوثائق اللازمة لتنظيم الرحلات الجوية بين البلدين.

وأشارت الوكالة إلى أن الخبراء الروس سيتابعون تأمين الرحلات الروسية المتجهة إلى المطارات المصرية.

وكان المدير العام للخطوط الجوية الروسية (آيروفلوت)، ميخائيل بولوبوريانوف، أعلن الأسبوع الماضي أنه يتوقع استئناف الرحلات الجوية مع مصر في غضون أيام.