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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بوفون يرفض الانتقال لبرشلونة .. ويبحث عن اللعب أساسيا

صدى البلد

أخبر الحارس الإيطالي المخضرم جانوليجي بوفون برشلونة الإسباني  أنه لا يخطط للانضمام إلى ناد كبير كحارس مرمى ثان.

وبحسب صحيفة سبورت الكاتالونية، فقد رفض الحارس الإيطالي الخبير جيانلويجي بوفون الانتقال إلى نادي برشلونة في صفقة انتقال حر.

وكان بوفون قد أعلن رحيله عن صفوف يوفنتوس، بنهاية الموسم الجاري، مشددا على إنه لديه القدرة على اللعب في مكان آخر حال تلقيه عرضًا مغريًا.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبور”فإنه حدث اتصال مباشر بين بوفون وبرشلونة، خلال الفترة الماضية، للانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وأكدت الصحيفة إلى أن بوفون، لديه الرغبة الكاملة للعب في برشلونة، وخوض تجربة جديدة في إسبانيا، في المقابل تسعى إدارة برشلونة لاستغلال رغبة بوفون خاصة وأن النادي يعمل على إبرام صفقات كبيرة بتكاليف قليلة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


وأشارت الصحفة الإيطالية إلى أن انضمام بوفون لصفوف برشلونة، سيفتح الباب للنادي الكتالوني أمام لبيع حارسه البرازيلي نيتو، حيث سيكون جيجي بديلًا جيدًا للحارس الألماني الأساسي مارك أندريه تير شتيجن. 

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