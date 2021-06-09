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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تتأثر حالة دلال عبدالعزيز بمعرفة خبر وفاة سمير غانم؟.. طبيب نفسي يجيب

صدى البلد

لم يتم إخبار الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الوقت الراهن، فما زال الجميع يخفي الخبر عن الفنانة، حتى لا تنتكس حالتها الصحية.

وأكد الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية أن إخبار الفنانة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها وبعد مرور كل هذا الوقت قد يؤثر على حالتها النفسية بشكل كبير، خاصة خلال تواجدها في المستشفى، وإنما بعد أن تتعافى تماما وتعود إلى منزلها.

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كما أشار الطبيب إلى أن خبر وفاة الفنان سمير غانم قد يكون مفجعا لها ما يؤدي إلي تدهور حالتها الصحية.

وأضاف الدكتور محمد هاني أن "التأهيل النفسي لابد أن يكون بخطوات معينة والاستعانة بطبيب نفسي  لتقبل الأمر والتعايش معه". 

 كما أن وفاة شخص عزيز صعب للغاية، وبذلك يجب اتخاذ الاحتياطات النفسية للفنانة دلال عبد العزيز عند إخبارها بوفاة زوجها سمير غانم. وقد يصاب أحيانا الأشخاص بالاكتئاب أو عدم تقبل الأمر وإنكاره وهذه الأعراض قد تكون دليلا على المرض النفسي الذي يحتاج إلى علاج.

سمير غانم دلال عبد العزيز كورونا الصحة

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