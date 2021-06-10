تعليق ساخر من رامز جلال على أداء انتصار في فيلم أحمد نوتردام | شاهد

نشر الفنان رامز جلال صورة له مع الفنانة انتصار من كواليس تصوير فيلم « أحمد نوتردام » وذلك عبر موقع انستجرام.

وعلق رامز جلال قائلا: "انتصار بتعمل إعلان معجون أسنان مش مشهد رعب كواليس فيلم #احمد_نوتردام ".

أحمد نوتردام يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

وغير صناع فيلم رامز جلال الجديد "هيكل نظمي" اسم العمل إلى "أحمد نوتردام"، قبل طرح بوستر للعمل في الأسواق ومواقع التواصل، وكان محمود كريم مخرج الفيلم وضع اللمسات الفنية لمونتاجه، قبل عرضه في دور السينما لأول مرة.