الخارجية الأردنية تدين هجوم ميليشيات الحوثي على السعودية بطائرة مسيرة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استهداف مليشيات الحوثي مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة ومفخخة تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.

وجددت الوزارة فى بيان لها اليوم التأكيد على موقف المملكة الأردنية الدائم بإدانة واستنكار استمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة من خلال استهداف المناطق المدنية الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما جددت التأكيد على وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق وأن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.