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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات التحالف: الدفاعات الجوية تعترض طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلنت قوات ‎التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ان  الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وذكرت قوات ‎التحالف  بحسب وكالة الأنباء السعودية واس أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

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العراق.. التحالف الدولي يعلق حول الهجوم على مطار بغداد

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التحالف يتصدى لهجوم حوثي جديد على السعودية

كما أكدت قوات التحالف انها ستتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

السعودية التحالف الدولي طائرة بدون طيار هجوم حوثي خميس مشيط

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