قوات التحالف: الدفاعات الجوية تعترض طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

أعلنت قوات ‎التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ان الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.



وذكرت قوات ‎التحالف بحسب وكالة الأنباء السعودية واس أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

كما أكدت قوات التحالف انها ستتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.