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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي جمعة: أي حد يشعر بأنه تعرض لسحر يذهب لدكتور نفسي

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة ، مفتي الديار المصرية السابق

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، تعليقا على العثور على قطعة قماش داخل قبر منذ 25 عاماً ، تخص عروسة تطلقت بعد زواجها بـ أسبوعين، وكانت تعاني وزوجها من مرض، حتى تم العثور على هذه "القماشة"، إن هذه عملية إثارة لا إنارة.

 

وأضاف علي جمعة خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي": "أي حد يشعر بأنه تعرض لسحر، يجب أن يذهب لدكتور نفسي، ويتجه للذكر والقرآن، ويحاول أن يكون له شخصية قوية ولا يضعف".

 

وأشار علي جمعة، أن الإنسان هو قمة مخلوقات الله في هذا الكون، وقادر على قيادة هذا الكون بما أعطاه الله من تحمل الأمانة، وعقل للتفكير.

 

وكشف عن إمكانية فشل السحر والحسد في إصابة بعض الأشخاص، قائلاً : " نعم من الممكن أن يفشل السحر والحسد في إصابة بعض الأشخاص، لأن الله هو الخالق بالنفع والضر، واليسر والعسر، والخير والشر.

 

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