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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير مستشفى جامعة عين شمس لـ"صدى البلد": الفطر الأسود غير مقلق .. ويحذر من القلق والضغط

الفطر الأسود
الفطر الأسود

أكد الدكتور أسامة أشرف، مدير مستشفى جامعة عين شمس الميدانى، ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم، وسط التعايش مع فيروس كورونا، قائلا: "مازلنا نتعايش مع فيروس كورونا منذ أكثر من عام ونصف العام، والحل السحرى يكمن فى أشياء بسيطة يأتى على رأسها النظافة الشخصية للإنسان، والتغذية الجيدة، والتهوية، إضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل يومى والموضوع مازال مستمرا".

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وحذر "أسامة"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، من التجمعات بدون اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مشددا على أن الدعم النفسى والحالة النفسية من أساسيات العلاج لمرضى كورونا، ويجب وضعها فى بروتوكولات العلاج، وأنه لا داعى للخوف مطلقا من قلق الفطر الأسود، مؤكدا أن علاج الفطر الأسود موجود ومتوفر فى مصر بشكل كبير، قائلا: "لا داعى للخوف إطلاقا سواء من الفطر الأسود أو غيره"، مؤكداً أن المنظومة الطبية وخبرات وقدرات الأطباء المصريين على الاستعداد للتعامل مع أي جائحة أو وباء أو أى مرض، مطالبا الناس باستمداد أى معلومة طبية من مصدر موثوق حتى لا تحدث بلبلة، لافتاُ إلى أن علاج الفطر الأسود والأدوية الخاصة به متوفرة من قبل الدولة.

 

وأشار إلى أن من أكثر الأشياء التى تجعل المناعة تنخفض لدى المواطنين، هو شعورهم  بالقلق والضغط المتزايد، موضحا ضرورة الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والبروتين والسوائل للوقاية من الفيروس.

 

ووجه مدير المستشفى الميداني، بممارسة أنواع الرياضة، لأنها من الأسباب الوقائية الجيدة لأى مرض، مناشدا المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكدا أن أى لقاح يقى من كورونا لكن لا يمنعه، مضيفا: "أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية وكبار السن لهم الأولوية فى التطعيم باللقاح، وهذا لا يمنع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية".

 

وعن أعراض المصل قال: "لا يوجد مصل أو لقاح ليس له أعراض، والأعراض دائما تكون بسيطة ومتفاوتة منها صداع وآلام فى العضلات وتقلصات معوية أو تغير فى الضغط أو اضطرابات فى النوم، وتستمر من صفر إلى 6 أشهر"، مشددا على أصحاب الأمراض المزمنة أن يقوموا باستشارة الطبيب المختص فى حالة إصابتهم بكورونا.

جامعة عين شمس الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا الفطر الأسود

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