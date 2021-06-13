بايدن: مجموعة السبع تعهدت بتوفير مليار جرعة لقاح كورونا للدول النامية ..فيديو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ، إن مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى تعهدت بتوفير مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا للدول النامية.



جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الختامي لقمة مجموعة السبع التي تستضيفها بريطانيا، ونقلته قناة اكسترا نيوز.

وأضاف باين، أنه فى المستقبل ستكون هناك جائحات جديدة وعلينا الاستعداد لها، عبر وضع آليات لتوقع الجائحة القادمة والتعامل معها.

كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن عن تعهد مجموعة السبع بزيادة المساعدات للدول النامية، مؤكدا إنه تم إرسال ملايين اللقاحات ضد فيروس كورونا أنتجتها "استرازينيكا"، إلى الدول الفقيرة.

وأكد أن بلاده ملتزمة بالمساعدة على تعافى دول العالم من فيروس كورونا، داعيا أعضاء قمة مجموعة السبع إلى المساعدة على إقامة شراكة عالمية للتعليم.

من جانبه، قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الأحد، إن مجموعة السبع وافقت على تكثيف إنتاجها من اللقاحات المضادة لكورونا وتسليمها في أنحاء العالم.

وذكرت مسودة بيان مجموعة السبع ، أن مجموعة من الدول ستقدم مليار جرعة من لقاحات كورونا خلال العام المقبل، وستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين، ودول أخرى من أجل زيادة المساهمة على مدى الأشهر المقبلة.