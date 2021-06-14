عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العناني: نعمل على إنارة آثار الأقصر بالبر الغربي حاليا لجذب الزوار ليلا

وزير السياحة مع الإعلامي
وزير السياحة مع الإعلامي أحمد موسى

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه يتم العمل حاليا علي إنارة آثار الاقصر بالبر الغربي ليتم زيارتها ليلا، وهو ما يجعل زيارة آثار الاقصر ليلا خيارا متاحا خلال الفترة المقبلة.


وتابع العناني خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحياة لا بد أن تستمر بإجراءات احترازية، مؤكدا أن شبكة الطرق والنقل الحديث ستغير خريطة الساحة في مصر.


وأكد وزير السياحة والآثار، أن 300 ألف سائح وصلوا إلى مصر العام الماضي رغم جائحة كورونا وأن 525 ألف سائح من 20 دولة زاروا مصر في أبريل الماضي.

أبرز تصريحات وزير السياحة مع أحمد موسي .. إغلاق 40 منشأة فندقية ومطعم لعدم الالتزام بإلإجراءات الاحترازية.. 525 ألف سائح من 20 دولة زاروا مصر خلال أبريل الماضي

وزير السياحة: عرضت فكرة موكب المومياوات على الرئيس السيسي 2019 ووافق على استقبال ملوك مصر

العناني: شبكة الطرق والنقل ستغير خريطة السياحة في مصر

وتابع أن أرقام أعداد السياح الوافدة إلى مصر تتزايد باستمرار وأن مصر أعدت إجراءات احترازية منضبطة جدا لمواجهة كورونا والحفاظ على السائحين والمواطنين ودول العالم شهدت بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر.

 

وأوضح الوزير أن السياح العائدون إلى دولهم أشادوا بالإجراءات الاحترازية التي تطبق في مصر مشيرا إلى أن نسبة الإشغال السياحي حاليا في شرم الشيخ 43 % وأتوقع زيادة عدد السياح العرب في شرم الشيخ قريبا.

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار آثار الاقصر البر الغربي الأقصر على مسئوليتي

موضوعات متعلقة

أبرز تصريحات وزير السياحة مع أحمد موسي .. إغلاق 40 منشأة فندقية ومطعم لعدم الالتزام بإلإجراءات الاحترازية.. 525 ألف سائح من 20 دولة زاروا مصر خلال أبريل الماضي

وزير السياحة: عرضت فكرة موكب المومياوات على الرئيس السيسي 2019 ووافق على استقبال ملوك مصر

ترشيحاتنا

بالفيديو .. خناقة زيدان مع صحفي بسبب ريال مدريد

انخفاض كبير .. الصحة: تسجيل 691 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 41 وفاة

ما حدود مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته؟.. الإفتاء توضح

العناني: نعمل على إنارة آثار الأقصر بالبر الغربي حاليا لجذب الزوار ليلا

وزيرة الثقافة تكرم اسم مرسى جميل عزيز احتفالا بمئويته في الأوبرا

بعد 58 عاما.. لحظة لقاء أب صيني بابنه المفقود في مقطع هز قلوب الملايين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

رسالة مؤثرة من نتنياهو إلى نجله عقب مغادرة منصبه .. صورة

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

الخطة والموازنة: زيادة 500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 58 عاما.. لحظة لقاء أب صيني بابنه المفقود في مقطع هز قلوب الملايين

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات قوية من وزير الخارجية عن سد النهضة وتركيا وقطر وغزة

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ