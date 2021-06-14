العناني: نعمل على إنارة آثار الأقصر بالبر الغربي حاليا لجذب الزوار ليلا

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه يتم العمل حاليا علي إنارة آثار الاقصر بالبر الغربي ليتم زيارتها ليلا، وهو ما يجعل زيارة آثار الاقصر ليلا خيارا متاحا خلال الفترة المقبلة.



وتابع العناني خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحياة لا بد أن تستمر بإجراءات احترازية، مؤكدا أن شبكة الطرق والنقل الحديث ستغير خريطة الساحة في مصر.



وأكد وزير السياحة والآثار، أن 300 ألف سائح وصلوا إلى مصر العام الماضي رغم جائحة كورونا وأن 525 ألف سائح من 20 دولة زاروا مصر في أبريل الماضي.

وتابع أن أرقام أعداد السياح الوافدة إلى مصر تتزايد باستمرار وأن مصر أعدت إجراءات احترازية منضبطة جدا لمواجهة كورونا والحفاظ على السائحين والمواطنين ودول العالم شهدت بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر.

وأوضح الوزير أن السياح العائدون إلى دولهم أشادوا بالإجراءات الاحترازية التي تطبق في مصر مشيرا إلى أن نسبة الإشغال السياحي حاليا في شرم الشيخ 43 % وأتوقع زيادة عدد السياح العرب في شرم الشيخ قريبا.