الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة غدا، الثلاثاء، على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يكون الطقس غداً، معتدل على السواحل الشمالية نهارا، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويبقى الطقس غداً، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس غداً، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال أحوال الطقس غداً، على القاهرة الكبرى والوجه 32 للعظمى والصغرى 20، السواحل الشمالية 28 للعظمى و 20 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى و 26 للصغرى، شمال الصعيد 34 للعظمى و 22 للصغرى، جنوب الصعيد 40 للعظمى و26 للصغرى.

