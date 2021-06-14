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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كوكيز التفاح الصحي

طريقة عمل كوكيز التفاح
طريقة عمل كوكيز التفاح

يعد كوكيز التفاح من الحلويات اللذيذة والشهيه، وتفضل الكثير من الأمهات تقديم الكوكيز لأطفالها بين الوجبات .

وإليكم طريقة تحضير كوكيز للشيف نرمين هنو..

 

مقادير كوكيز التفاح


230 جرام زبدة 

200 جرام سكر بني 

100 جرام سكر 

بيضة 

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض 

2 ملعقة كبيرة فانيليا 

175 جرام دقيق 

1 ملعقة كبيرة بيكنج صودا 

2 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة 

نصف ملعقة صغيرة ملح 

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة 

ربع ملعقة صغيرة قرنفل 

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب 

2 و ربع ملعقة صغيرة شوفان 

1 كوب تفاح اخضر مبشور 

1 كوب عين جمل مقطع 

 

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طريقة تحضير كوكيز التفاح


* يخلط الزبدة والسكر والسكر البني ثم يضاف البيض والفانيليا مع استمرار العجن

* ثم تضاف المقادير الجافة والتفاح المبشور ويختلطوا جيدا

* ثم يضاف عين الجمل ويختلطوا

* ثم تشكل بآيس كريم سكوب وترص في صاج مبطن بورق زبدة

* تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة من 10 إلى 12 دقيقة

* وتقدم بالهنا

 

كوكيز مقادير كوكيز التفاح طريقة تحضير كوكيز التفاح عين جمل

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