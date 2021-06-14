طريقة عمل كوكيز التفاح الصحي
يعد كوكيز التفاح من الحلويات اللذيذة والشهيه، وتفضل الكثير من الأمهات تقديم الكوكيز لأطفالها بين الوجبات .
وإليكم طريقة تحضير كوكيز للشيف نرمين هنو..
مقادير كوكيز التفاح
230 جرام زبدة
200 جرام سكر بني
100 جرام سكر
بيضة
1 ملعقة كبيرة عسل أبيض
2 ملعقة كبيرة فانيليا
175 جرام دقيق
1 ملعقة كبيرة بيكنج صودا
2 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
ربع ملعقة صغيرة قرنفل
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب
2 و ربع ملعقة صغيرة شوفان
1 كوب تفاح اخضر مبشور
1 كوب عين جمل مقطع
طريقة تحضير كوكيز التفاح
* يخلط الزبدة والسكر والسكر البني ثم يضاف البيض والفانيليا مع استمرار العجن
* ثم تضاف المقادير الجافة والتفاح المبشور ويختلطوا جيدا
* ثم يضاف عين الجمل ويختلطوا
* ثم تشكل بآيس كريم سكوب وترص في صاج مبطن بورق زبدة
* تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة من 10 إلى 12 دقيقة
* وتقدم بالهنا