طريقة عمل كوكيز التفاح الصحي

يعد كوكيز التفاح من الحلويات اللذيذة والشهيه، وتفضل الكثير من الأمهات تقديم الكوكيز لأطفالها بين الوجبات .

وإليكم طريقة تحضير كوكيز للشيف نرمين هنو..

مقادير كوكيز التفاح



230 جرام زبدة

200 جرام سكر بني

100 جرام سكر

بيضة

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض

2 ملعقة كبيرة فانيليا

175 جرام دقيق

1 ملعقة كبيرة بيكنج صودا

2 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

ربع ملعقة صغيرة قرنفل

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

2 و ربع ملعقة صغيرة شوفان

1 كوب تفاح اخضر مبشور

1 كوب عين جمل مقطع



طريقة تحضير كوكيز التفاح



* يخلط الزبدة والسكر والسكر البني ثم يضاف البيض والفانيليا مع استمرار العجن

* ثم تضاف المقادير الجافة والتفاح المبشور ويختلطوا جيدا

* ثم يضاف عين الجمل ويختلطوا

* ثم تشكل بآيس كريم سكوب وترص في صاج مبطن بورق زبدة

* تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة من 10 إلى 12 دقيقة

* وتقدم بالهنا