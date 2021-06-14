عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هالة السعيد: جهود التنمية لتنفيذ خطة العام الحالي 20/2021 جاءت في ظل ظروف استثنائية

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت هالة السعيد  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جهود التنمية لتنفيذ خطة العام الحالي 20/2021 جاءت في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا، والتي فرضت على كافة الدول أعادة ترتيب الأولويات، جاء ذ لك خلال مناقشتها تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن  مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022 ، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور/ فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وأعضاء المجلس.

وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات ملحة لأغلب دول العالم، وفي مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي، وهو ما حرصت عليه الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة في هذه المجالات، وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية التي تعمل على تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وفي مقدمتها: مُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، ومُضاعفة أسرّة الرعاية الـمُركزة ونقاط الإسعاف، وخفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال المدارس التطبيقية والجامعات التكنولوجية، والتوسّع في إنشاء الـمُجمّعات الصناعية، وغيرها.

txt

التخطيط: 275% زيادة في حجم الاستثمارات العامة خلال الـ5 سنوات السابقة

txt

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعلن حاجتها لشغل 29 وظيفة..تعرف على الشروط

وسلطت السعيد الضوء على الأهمية الخاصة التي تحظى بها مُبادرة "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتنمية الريف المصري، فقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المبادرة في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4,5 مليون مواطن، موضحة أنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح – مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices ، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.


وتابعت السعيد أنه استكمالاً للنجاح المحقق في المرحلة الأولى، صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في هذه المبادرة، حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر-50 مليون مواطن)، يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث أعوام، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. 


وأضافت السعيد أنه إلى جانب هذه المبادرات عملت الحكومة أيضا على تكثيف الجهود لـتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة. وإعداد تقارير متخصصة لتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة لجميع المحافظات.

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود التنمية جائحة كورونا لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب خطة التنمية المستدامة الحماية الاجتماعية الرعاية الصحية حياة كريمة تنمية الريف المصرى

موضوعات متعلقة

أذكار النوم مكتوبة .. لحفظ النفس ومغفرة الذنوب

وزيرة الصحة تكشف اللغز وراء نجاح مصر فى التصدي لـ فيروس كورونا.. شاهد

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

لاستكمال مباحثات التعاون .. وزير الزراعة يتجه إلي السودان اليوم

ترشيحاتنا

التعليم : توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال أيام

وزيرة التخطيط: مبادرة "حياة كريمة" الأهم في التاريخ المصري وعلى المستوى العالمي

القوة الضاربة تكتمل في الترجي التونسي قبل موقعة الأهلي بإفريقيا

السودان: إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لمنع التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة

تعيين رئيس جديد لشركة مصر للطيران للشحن الجوي.. تعرف عليه

نائب يحلف بالطلاق 3 مرات بسبب وزير المالية.. والمجلس يحذفها من المضبطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لأشخاص يلقون كمية من الطماطم بـ مجرى مائي

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

قرار حاسم من الكاف بشأن حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

اليوم وغدا الفرصة الأخيرة.. البترول تحذر من مضاعفة فواتير الغاز المنزلي

كاف يجرى تعديلا على موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

فيديو

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

تحذير شديد من بابا الفاتيكان بسبب كارثة في إثيوبيا .. فيديوجراف

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ