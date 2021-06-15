تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء شقيق الكابتن أحمد شوبير

كشف الإعلامي احمد شوبير موعد ومكان تشيع جنازة شفيقة عصام شوبير الذي وافته المنية مساء امس الاثنين



وغرد شوبير عبر تويتر قائلا "تشيع جنازة شقيقي المرحوم عصام شوبير غدًا عقب صلاة الظهر من مسجد السيد البدوى بطنطا والعزاء عقب صلاة المغرب بنادي طنطا الرياضى ".



وتوفى عصام شوبير شقيق الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير، وتم الإعلان عن خبر الوفاة منذ قليل، عبر صفحات التواصل الاجتماعي.





وكتب شوبير ناعياً أخوه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون .. البقاء والدوام لله.. توفى الى رحمة الله تعالى أخي الصغير وحبيبي عصام”.