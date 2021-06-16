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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى سارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 32 20
الإسكندرية 27 19
وادي النطرون 30 21
طنطا 31 20
شبين الكوم 32 20
دمنهور 30 20
بلطيم 28 21
مطروح 25 19
السلوم 26 19
سيوة 32 19
بورسعيد 28 22
دمياط 27 21
الزقازيق 32 20
المنصورة 32 20
الإسماعيلية 33 19
السويس 32 20
العريش 29 20
رفح 28 20
رأس سدر 34 22
نخل 32 17
نويبع 33 26
طابا 32 22
كاترين 27 22
الطور 32 24
شرم الشيخ 34 26
الغردقة 34 27
مرسى علم 35 26
الفيوم 33 21
بنى سويف 33 21
المنيا 35 22
أسيوط 36 22
سوهاج 37 23
قنا 37 25
الأقصر 38 25
أسوان 39 25
إدفو 38 27
أبوسمبل 37 26
الوادي الجديد 37 27
شلاتين 37 25
أبو رماد 36 26
حلايب 35 26
رأس حدربة 35 26


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 42 29
المدينة 44 29
الرياض 45 30
المنامة 37 32
أبوظبى 41 31
الدوحة 44 33
الكويت 45 31
دمشق 32 13
بيروت 27 25
عمان 28 15
القدس 23 19
غزة 27 20
بغداد 41 26
مسقط 37 32
صنعاء 30 15
الخرطوم 38 30
طرابلس 28 21
تونس 34 23
الجزائر 26 21
الرباط 23 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 18 11
إسطنبول 22 17
إسلام أباد 31 22
نيودلهي 33 26
جاكرتا 32 24
بكين 29 21
كوالالمبور 32 24
طوكيو 26 20
أثينا 28 18
روما 29 17
باريس 32 20
مدريد 30 18
برلين 29 18
لندن 28 18
مونتريال 22 13
موسكو 24 14
نيويورك 25 15
واشنطن 26 16
نواكشوط 27 23
أديس أبابا 24 12

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