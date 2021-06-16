مياه مطروح: محطات التحلية تغطي احتياجات المحافظة وبدأنا نتجه للقرى الريفية ..فيديو

قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ، إن محافظة مطروح شهدت تطورًا كبيرًا جدًا فى مصادر المياه خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف إبراهيم خالد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أننا كنا نعانى من حوالى 5 سنوات من نقص المياه وكنا نحصل على المياه من منطقة العلمين .

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ، إلى أن الدولة تحركت لحل مشكلة التحلية بالمحافظة ، لافتاً إلى أن محطات التحلية في مدينة مطروح توفر حوالى 30% من احتياجات المحافظة ، بطاقة إجمالية 130 مترًا مكعبًا.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ، أن غرب مطروح يعتمدون اعتمادًا كلياً على التحلية ، منوهاً إلى أن الدولة بدأت تتجه إلى القرى الريفية بمحافظة مطروح .