فريق الاتحاد السكندري يزور سيسيه قبل مواجهة المقاصة.. صور

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري والجهاز الفني للفريق على زيارة رزاق سيسيه لاعب الفريق والمعار من صفوف نادي الزمالك عقب خضوعه لعملية جراحية بالركبة وذلك بأحد المستشفيات .

واستقر الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري على خضوع الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول والمعار من الزمالك لجراحة في الركبة يوم الأحد المقبل .

وكان محمد عنان طبيب الفريق قد حاول خلال فترة تأهيل اللاعب من خلال العلاج الطبيعي لتلاشي خضوعه لعملية جراحية ولكن عدم استجابته لمرحلة العلاج الطبيعي جعلته يستقر على خضوعه لعملية جراحية .

ويغادر رزاق سيسيه إلى بلاده؛ عقب إجراء العملية الجراحية؛ لاستكمال برنامجه الطبي والتأهيلي.

و أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا ضمن منافسات الجولةالـ ٢٦ من بطولة الدوري المصري باستاد الإسكندرية.

وجادت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:-

محمد صبحي ، صبحي سليمان، هشام صلاح، مروان النجار ، محمود رزق ، السيد سالم. صبري رحيل، خالد الغندور، مروان عطية ، أحمد راشد، فوزي الحناوي، أحمد حجي، أحمد حامدين ، عمار حمدي، عبدالسميع ،عبدالغني محمد، عادل نيمار، محمد الصباحي، خالد قمر .



وتعثر وصول ثنائي الاتحاد السكندري “داميون لوي نانا والسوري عمر الميداني"٬ من بلادهما حتى الآن بعد المشاركة مع منتخباتهما في الأجندة الدولية .

ويرغب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في وصول الثنائي والانضمام لصفوف الفريق قبل إعلان القائمة النهائية .

ويعاني الجهاز الفني للاتحاد السكندري من نقص عددي قبل مواجهة مصر المقاصة في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا ضمن منافسات الجولة الـ ٢٦ ضمن بطولة الدوي المصري في ظل غياب أبرز اللاعبين بسبب الإيقاف والاصابات بالاضافة الي تعثر وصول الثنائي داميون لوي نانا والسوري عمر الميداني"٬ من بلادهما حتى الآن بعد المشاركة مع منتخباتهما في الأجندة الدولية .

واعتمد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري على الفقرات الفنية والتلاحم بين اللاعبين وخوض الهجمات المرتدة لتصحيح مسار اللاعبين قبل مواجهة المقاصة خلال خوض التدريبات اليومية.

وشهدت تدريبات الاتحاد السكندري عودة ثلاثى المنتخب الأولمبي “ فوزي الحناوي ومحمد صبحي وعمار حمدي”، بالإضافة لمشاركة بلال السيد "مواليد 2000"، بتدريبات الفريق الأول.

132035777_4223620234369115_451589510055958874_n

202035258_4223620304369108_614308025296532398_n