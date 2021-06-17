مبروك عطية: من طلق زوجته ولم يخبرها وعاش معها يتحمل الذنب وحده

قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن الطلاق بالثلاثة يحسب طلقة واحدة لو قالها الزوج مرة واحدة أو في موقف واحد.

وأضاف عطية خلال لقائه على فضائية " ام بي سي مصر" أن الزوج الذي طلق زوجته وعاش معها بدون أن يبلغها يتحمل الذنب وحده.



وتابع: نحن نعيش زمن انقلاب القلوب بين الناس، أطالب الأزواج الابتعاد نهائيا عن الطلاق .

في سياق آخر قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن العقد بين الزوج والزوجة على متطلبات الزواج مسألة محل خلاف بن الفقهاء، مختتما: "كويس إن فيه ناس بتتجوز مع المعجنة دي".

ونصح “عطية” خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، انصح من يزوج ابنته ان يدرس المتقدم لها وان ييسر فى الزواج، مستشهداً بالحديث الشريف (( خير النساء بركة ايسرهن مهرا )) فالبركة كلها تحل فى بيت من كان مهرها ميسر.

وأشار الى أن العقد بين الزوجين على متطلبات الزواج مسألة محل خلاف بين الفقهاء والثواب أنه لا يصح فى عقد الزواج شيء بخلاف مقتضى العقد أي يحسن عشرتها ويكرمها.

وتابع متسائلاً: "أما مسألة زواجه عليها فكيف بعد ان يعقد عليها يتزوج عليها ؟ فهو مصدق انه تزوجها، مُشيراً الى أنه يجب على الأب أن يعلم ابنته الا تهون على زوجها، بمعني كيف تجعله يشتاق اليها ولا يفكر في غيرها.