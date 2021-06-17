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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خبر رحيله عن الريال.. راموس يتصدر تريند تويتر

صدى البلد

تصدر اسم “راموس” لاعب نادي ريال مدريد الأسباني، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، عقب الأعلان عن رحيله من النادي.

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا تغريدات شكر واجلال للاعب راموس، أفضل لاعبي الريال، وعبروا عن حبهم الشديد له، متمنين له النجاح في الخطوات القادمة.

ومن أبرز التغريدات: هنفتقدك جدا- وداعا راموس مش مستوعب الخبر حتى الان- الريال هيفقد كتير برحيلك.

وقد أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء، رحيل قائده سيرجيو راموس عن الفريق بشكل رسمي.

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "يعلن نادي ريال مدريد أنه اليوم الخميس 17 يونيو في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، سيكون هناك عمل مؤسسي لتكريم وتوديع قائدنا سيرجيو راموس ، بحضور رئيسنا فلورنتينو بيريز."

وتابع: "بعد ذلك، سيظهر سيرجيو راموس أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعد."

يذكر أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، أبرز المهتمين بالتعاقد مع سيرجيو راموس، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسبما أشارت تقارير صحفية.

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