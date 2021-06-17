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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدير خط نجدة الطفل يوضح كيفية الوصول لكواليس التحرش بطفل الصعيد.. فيديو

واقعة التحرش بطفل
واقعة التحرش بطفل داخل قطار الصعيد

قال صبري عثمان ، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن النيابة العامة كشفت كواليس التحرش بطفل داخل قطار الصعيد ، حيث أوضحت أن الضحية طفل من الباعة الجائلين ، وأعطاه المتهم مبلغاً من المال .

 

وأضاف "عثمان" في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي"، أن لديهم وحدة تواصل اجتماعي ، يتم من خلالها رصد مقاطع الفيديوهات ، التي يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي ، وتتعلق بحياة الطفل ، مشيراً إلى أن هذا ما حدث في هذه الواقعة.

 

وكشف مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن في يوم 12 من الشهر الحالي ، تم رصد الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتواصل مع النيابة العامة ، معقباً : " تاني يوم الصبح ، تلقينا اتصالا هاتفيا من أحد المواطنين ، وقالنا انه يعرف المتحرش ، واخبرنا بمعلومات عنه ، واسمه ، ومحل اقامته في سوهاج".

 

وتابع أن النيابة العامة تأكدت من صحة الواقعة ، وتوصلت بهذا المتحرش ، وتم القبض عليه ، وعرضه على النيابة ، وحبسه 4 أيام ، ثم 15 يوم على ذمة التحقيق .

 

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