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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزها الاعتزال وتامر حسني .. 7 تصريحات لـ شيرين في حوارها مع صدى البلد

الفنانة القديرة شيرين
الفنانة القديرة شيرين

حالة من النشاط السينمائى تعيشها الفنانة شيرين ، حيث بدأ ليلة أمس عرض أحدث أفلامها الشنطة، والذى تشارك فى بطولته الفنان بيومى فؤاد ، كما تنتظر عرض أحدث افلامها “مش أنا” مع الفنان تامر حسنى..

 

 صدى البلد كان له حوار معها والتى كشفت فيه عن العديد من التصريحات الجريئة الخاصة بتفكيرها فى الاعتزال ، وكواليس مسرحيتها الأخيرة مع الفنان سمير غانم "الزهر لما يلعب" ، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية: 

 

1- إعادة مشهد من مسرحية المتزوجون، ضمن أحداث مسرحية الزهر لما يلعب بشكل مختلف كان اقتراحاً من الفنان الراحل سمير غانم ، وكنت أخشى الأمر فى البداية .


2-  المشهد اعتمد على الارتجال ، وقد كان الفنان سمير غانم لديه القدرة على العودة إلى النص المسرحي الأصلي بعبقرية شديدة .

 

3- وافقت على مسرحية “ الزهر لما يلعب ”  لأنها كانت بمثابة تكريم للفنان سمير غانم.

 

4- سعيدة بالتعاون مع الفنان تامر حسنى من خلال فيلم “ مش انا ” فهو شخص خلوق وراقٍ كما أنه مهذب وفاضل وأتمنى له السعادة مع أسرته ووالدته وزوجته.

 

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5-  فكرت فى قرار الاعتزال  والابتعاد عن الفن خلال الفترة الماضية ، لعدد من الأسباب التى تعرضت لها مؤخراً .

 

6-  أشعر أننا بدأنا نتعامل كخيل الحكومة، والوضع الآن أصبح "هات أى حد يلعب الدور".

 

7-  بدأت مؤخراً أشعر ببعض التفاؤل لذا فانا منتظرة، لكن إذا ظلت المعاملة كما كانت فأفضل الابتعاد حتى أحتفظ بتاريخى الفنى .

 

 

 

 

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