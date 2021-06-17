أبرزها الاعتزال وتامر حسني .. 7 تصريحات لـ شيرين في حوارها مع صدى البلد

حالة من النشاط السينمائى تعيشها الفنانة شيرين ، حيث بدأ ليلة أمس عرض أحدث أفلامها الشنطة، والذى تشارك فى بطولته الفنان بيومى فؤاد ، كما تنتظر عرض أحدث افلامها “مش أنا” مع الفنان تامر حسنى..

صدى البلد كان له حوار معها والتى كشفت فيه عن العديد من التصريحات الجريئة الخاصة بتفكيرها فى الاعتزال ، وكواليس مسرحيتها الأخيرة مع الفنان سمير غانم "الزهر لما يلعب" ، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية:

1- إعادة مشهد من مسرحية المتزوجون، ضمن أحداث مسرحية الزهر لما يلعب بشكل مختلف كان اقتراحاً من الفنان الراحل سمير غانم ، وكنت أخشى الأمر فى البداية .



2- المشهد اعتمد على الارتجال ، وقد كان الفنان سمير غانم لديه القدرة على العودة إلى النص المسرحي الأصلي بعبقرية شديدة .

3- وافقت على مسرحية “ الزهر لما يلعب ” لأنها كانت بمثابة تكريم للفنان سمير غانم.

4- سعيدة بالتعاون مع الفنان تامر حسنى من خلال فيلم “ مش انا ” فهو شخص خلوق وراقٍ كما أنه مهذب وفاضل وأتمنى له السعادة مع أسرته ووالدته وزوجته.

5- فكرت فى قرار الاعتزال والابتعاد عن الفن خلال الفترة الماضية ، لعدد من الأسباب التى تعرضت لها مؤخراً .

6- أشعر أننا بدأنا نتعامل كخيل الحكومة، والوضع الآن أصبح "هات أى حد يلعب الدور".

7- بدأت مؤخراً أشعر ببعض التفاؤل لذا فانا منتظرة، لكن إذا ظلت المعاملة كما كانت فأفضل الابتعاد حتى أحتفظ بتاريخى الفنى .