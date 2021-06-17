شاهد.. برومو فيلم العارف لـ أحمد عز

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ العارف .. عودة يونس ” البرومو الرسمى للعمل عبر مواقع التواصل الإجتماعى وموقع يوتيوب .

وأعلنت الشركة عن طرح الفيلم بداية من يوم 14 من الشهر القادم ، حيث ظهر جميع أبطال الفيلم فى العمل ، وسيطر الاكشن على الفيلم بشكل كبير .

العارف.. عودة يونس



وياتى قرار عرض فيلم “العارف.. عودة يونس” بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا).

كما إتم أستعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.

الفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلم وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.