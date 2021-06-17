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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكهرباء: تركيب العدادات الكودية لا يعني تقنين الوحدات المخالفة

العداد الكودي
العداد الكودي

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إنه تم مد فترة التقدم بطلبات تركيب العدادات الكودية أكثر من مرة للتسهيل على المواطنين.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نبحث عن أهمية دقة حساب الاستهلاك  كي لا  يكون المواطن عرضة لمحاضر سرقة التيار الكهربائي، إضافة إلى تحقيق العدالة في قراءة معدل الاستهلاك الحقيقي".

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء : "تركيب العداد الكودى لا يقنن مخالفة الوحدة السكنية والعديد  الكودي يتم تركيبه برقم ولكن بعد إتمام التصالح في مخالفات البناء يتم تحويل العداد الكودي من عداد برقم إلى عداد باسم صاحب الوحدة".

 

ولفت أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء : "عدد طلبات تركيب العدادات الكودية على المنصة الإلكترونية 1.4 مليون طلب  للمباني المخالفة، ومستمرين في تركيب العدادات الكودية وتم تركيب حوالي 240 ألف عداد".

 

وأكمل المتحدث باسم وزارة الكهرباء : "على المتقدمين على المنصة الإلكترونية أن يقوموا بتسجيل رقم التلفون الخاص بهم كي يكون هناك سهولة في الوصول إليهم  من أجل تركيب العداد الكودى".

 

ولفت أيمن حمزة : "تركيب العدادات الكودية يحقق فائدة للمواطن وشركة الكهرباء للحصول على القراءة الحقيقية للاستهلاك الكهربائي وتحقيق العدالة في كمية استهلاك المواطن للكهرباء".

 

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