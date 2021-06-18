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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها العرض لمرة واحدة.. 5 ميزات جديدة تصل واتساب قريبا

واتساب
واتساب

تعمل شركة واتساب WhatsApp، على تطوير منصة التراسل التابعة لها باستمرار، من خلال إضافة الكثير من الميزات الجديدة كل فترة، تختبرها أولا على نسخ الإصدارات التجريبية من التطبيق على نظامي أندرويد وiOS، والآن بدأت الخدمة باختبار بعض المزايا التي طال انتظارها بما في ذلك وضع الاختفاء.


ووفقا لما ذكره موقع "indiatv news"، فإن واحدة من أهم المزايا التي من المتوقع أن تضيفها منصة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك خلال العام الجاري، هي ميزة دعم الأجهزة المتعددة بالإضافة إلى ميزة الاتصال إلى إصدار الويب الخاص بها.

 

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وكان رئيس شركة واتساب، ويل كاثكارت Will Cathcart، قد أكد أن الدعم متعدد الأجهزة سيصل إلى تطبيق المراسلة الفورية قريبًا، وفيما يلي نستعرض إليك جميع الميزات التي يمكن أن تصل لتطبيق واتساب قبل نهاية العام الجاري:

1. ميزة دعم الأجهزة المتعددة:

يختبر واتساب ميزة دعم الأجهزة المتعددة منذ عدة شهور، ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن موقع WABetaInfo فإن واتساب قد وصل إلى المرحلة النهائية من الاختبار وقد تكون متاحة قريبًا لمختبري الإصدارات التجريبية العامة، خلال الشهرين المقبلين، وستتيح هذه الميزة للمستخدمين تسجيل الدخول إلى أربعة أجهزة في نفس الوقت دون الحاجة لإنشاء حسابات متعددة، مجرد تمكين الميزة، ستسمح واتساب للمستخدمين باستخدام التطبيق على عدة أجهزة في وقت واحد.

وأكد مارك زوكربيرج، أن الدعم متعدد الأجهزة لن يضر بالتشفير من طرف إلى طرف الذي يقدمه تطبيق المراسلة واتساب للمحادثات الشخصية.

2. ميزة وضع الاختفاء:

أطلقت واتساب سابقا ميزة تسمى الرسائل المختفية Disappearing Messages، والآن تخطط خدمة التراسل الأشهر لتوسيع هذه الخاصية، وأكد مارك زوكربيرج، أن منصة واتساب ستقدم وضعا خاصا لاختفاء الرسائل، والذي سيسمح للمستخدمين بفرض اختفاء الرسائل عبر جميع سلاسل المحادثات.

3. ميزة عرض الرسائل لمرة واحدة:

ميزة أخرى سيتم إطلاقها ضمن منصة واتساب قريبا، وهي ميزة "العرض مرة واحدة View Once"، وستسمح هذه الميزة للمستخدمين بمشاركة الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن رؤيتها مرة واحدة فقط، وهي خاصية مشابهة إلى حد ما لميزة الرسائل المختفية، فعند إرسال رسالة إلى أي شخص، فإنها ستختفي من المحادثة مباشرة عندما يراها المستلم.

4. ميزة المكالمات الفائتة للمجموعات:

يعمل واتساب على ميزة تسمح للمستخدمين بالانضمام إلى مكالمات جماعية جارية فاتهم الرد عليها، وقد تم رصد الميزة لأول مرة في الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام أندرويد في شهر أكتوبر 2020.

5. ميزة القراءة لاحقا:

ميزة أخرى يمكن أن يطرحها واتساب قريبًا، ويختبرها منذ فترة أيضا وهي ميزة "القراءة لاحقًا" والتي ستحل محل ميزة الدردشات المؤرشفة الحالية على إصدارى التطبيق على أندرويد و iOS، وستعمل ميزة 'القراءة لاحقًا' الجديدة أيضًا على التأكد من أن الدردشات المزعجة التي لا يرغب المستخدم في الرد عليها، تمت تمييزها وإضافتها في قسم "اقرأ لاحقًا" الجديد.

واتساب واتساب اندرويد ميزات واتس آب الرسائل المختفية دعم الأجهزة المتعددة

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