نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها لجان الامتحانات بكليتي التربية الرياضية والتربية فى بنها يرافقهما الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية.

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انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية فى القليوبية وسط إجراءات احترازية مشددة

واطمأن نائب رئيس جامعة بنها ، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على حسن سير الامتحانات ، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان حرصاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة اداء الامتحانات ، كما شملت الجولة تفقد الإدارة الطبية والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أى حالات طارئة.

واشاد الدكتور تامر سمير ، والدكتور جمال سوسة خلال جولتهما بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، مؤكدين ان إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بشكل يومى والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب خلال فترة الإمتحانات.

من ناحية اخري تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بنها الثانوية والميكانيكة حيث يؤدى ٥٣٨٤٤ طالبا وطالبة الامتحان في ١٧٨ لجنة على مستوى محافظة القليوبية، ويتابع وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية غرفة العمليات أولا بأول.

وإطمأن محافظ القليوبية على انتظام سير الامتحانات باللجان وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسي الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم مؤكدا على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان ،وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وأشاد محافظ القليوبية، بوعي المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى، حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

من جانبه أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام اللجان على مستوى المحافظة في أول أيام الامتحانات التى يؤديها 53 ألفا و844 طالبا وطالبة في 178 لجنة على مستوى المحافظة ، مشددا على ضرورة التعقيم والتطهير بجميع اللجان والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات حرصا على سلامة الطلاب بجانب تقليل أعداد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالبا للتباعد الاجتماعي بين الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة ، القائمين والمشاركين في أعمال الامتحانات بالعمل على توفير جو من الهدوء والالتزام داخل اللجان الامتحانية وتوفير الطمأنينة للطلبة والطالبات، وأكد أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة لتذليل كافة العقبات وحلها بأقصى سرعة، مشيرا إلى أن هناك تواصلا فعالا بينها وبين غرف العمليات في جميع الإدارات التعليمية لمواجهة أية مشاكل طارئة.

من ناحية أخرى، افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أعمال المؤتمر السنوي الأول لقسم الأشعة بكلية الطب والذي عقد عن "استخدام الأشعة التشخيصية والتداخلية في حالة الطوارئ بأنواعها المختلفة" بالتعاون مع جمعية الأشعة المصرية.

وفى كلمته أكد "الجيزاوى" أن جامعة بنها، تسعى دائما على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وعلى ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية و البحثية بالاهداف الاستراتيجية للدولة والخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار و رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.