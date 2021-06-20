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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: روسيا تعمل على إنتاج لقاحات وعلاجات جديدة لـ فيروس كورونا

صدى البلد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تعمل على إنتاج لقاحات وعلاجات جديدة مضادة لفيروس كورونا.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، “هنأ بوتين العاملين الطبيين والمحاربين القدامى في نظام الرعاية الصحية في روسيا في يوم العمال الطبي، وشكرهم على جهودهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد، ودعا إلى برنامج تطعيم أكثر نشاطًا”.

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لقاحات وأدوية جديدة

وقال بوتين في بيان:"هدفنا المشترك هو تركيز كل جهودنا وكل مواردنا على حماية المواطنين من فيروس كورونا وآثاره. أولاً، من الضروري زيادة معدلات التطعيم. لدينا كل ما نحتاجه للقيام بذلك.. روسيا لديها أربعة لقاحات ضد فيروس كورونا خاصة بها، كما يجري تطوير لقاحات وأدوية جديدة".

وأكد بوتين أن العاملين في المجال الطبي في روسيا يتصدون لوباء فيروس كورونا على مدار الساعة، ويعالجون مرضى كوفيد -19 في وحدات العناية المركزة والمناطق الحمراء بالمستشفيات، ويقدمون خدمات الإسعاف في حالات الطوارئ.

وأضاف بوتين:"تستمر جميع روابط سلسلة الرعاية الصحية العامة لدينا في العمل بانسجام وبطريقة جيدة التنسيق. كل واحد منكم يتصرف باحتراف وموثوقية".

وتابع بوتين أن العاملين الطبيين في روسيا سيواصلون الحصول على تعويضات خاصة لعملهم وسط جائحة فيروس كورونا.

واختتم بوتين: "خلال الوباء، نركز على دعم الأطباء والممرضات وفرق الإسعاف التي تتعامل مباشرة مع مرضى فيروس كورونا بشكل عام، تلقى ما يقرب من 1.2 مليون عامل طبي مدفوعات خاصة، وتم بالفعل تخصيص أكثر من 350 مليار روبل [4.8 مليار دولار] لهذه الأغراض، وأريد أن أوضح اليوم أن هذه المدفوعات ستستمر في المستقبل".

بوتين روسيا كورونا لقاحات الرعاية الصحية

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