رسميا.. بدء فصل الصيف اليوم وهذا ما سيحدث للطقس في الـ 3 أشهر القادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء فصل الصيف جغرافيًا اليوم الاثنين الموافق 21 يونيو 2021 ويستمر لمدة 3 أشهر قادمة حتى يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر.

منخفض الهند الموسمي

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية ، يعتبر فصل الصيف من أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم الأيام بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضًا ارتفاع الرطوبة النسبية والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأحيانًا يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ونسب الرطوبة خلال فصل الصيف فأكدت الأرصاد انها تتراوح بين القيم التالية :

القاهرة 35- 36 وتصل نسب الرطوبة لـ80 - 90%

السواحل الشمالية 30 - 32، ونسبة الرطوبة 90 -95%

شمال الصعيد 37 - 38 ونسبة الرطوبة 50 - 60%

جنوب الصعيد 41 - 42 درجة ونسبة الرطوبة 25 و30%