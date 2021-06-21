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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حتى تحمي نفسك من السمنة .. توقف عن تناول الطعام في هذه الحالة

خبير تغذية
خبير تغذية

قال الدكتور خالد غزالى، خبير التغذية، إن الشعب الوحيد الذي يأكل ببطء ويستطعم ما يأكل هو الشعب الفرنسى، ويأكلون على مدة طويلة وبالتالى يشعر بالشبع .

 

وأضاف غزالي، خلال استضافته ببرنامج سفرة و طبلية عبر فضائية صدى البلد، أنه بمجرد الشعور بالشبع لا تتناول الطعام مرة أخرى ، منوهاً : " كل ما تريد وإنما بكميات صغيرة ".

 

 فكرة إعطاء استشارى التغذية المريض كورس رباعى عن طريق منحهم النباتات الطبية الغنية بألياف طبيعية تقلل نسب الكوليسترول والتى تتميز بفقدان وحرق  5 كيلو جرام خلال أسبوع.

 

وأشار إلى أن  السمنة باب لحوالى 70 مرضا، ومرضى السمنة معرضون للنسيان، سرطان القولون، الضغط ، السكر، وغمقان فى الجلد، لافتا إلى أن آخر وجبة غذائية تكون فى الساعة الثامنة مساء والاكتفاء بشرب السوائل أو الزبادى والفواكه.

 

خبير التغذية الشعب الفرنسى النباتات الطبية السمنة يشعر بالشبع تتناول الطعام كميات صغيرة

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