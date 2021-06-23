فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من عصير الملفوف

فوائد صحية غير متوقعه لتناول كوب من عصير الملفوف أو الكرنب فهو غنى بفيتامين K و A و E و C ، والكالسيوم ، والحديد ، والبوتاسيوم ، والجلوتامين ، والفوسفور ، واليود ويساعد تناول عصير الملفوف فى إزالة السموم من الجسم ، وتعزيز المناعة ، وفقدان الوزن ، والشفاء بشكل أسرع من مشاكل الجلد

تحسين صحة بشرتك



كوب من عصير الكرنب أو الملفوف غنى بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك فيتامين C و E ، وكلها يمكن أن تساعد في تحسين صحة بشرتك ومظهرها. يمكن أن يطرد الجذور الحرة من سطح الجلد ويقلل من علامات الشيخوخة ، مثل التجاعيد والعيوب مع إعطاء بشرتك توهجًا صحيًا.

يزيل سموم الجسم



عصير الملفوف يساعد فى التخلص من السموم في الجسم لعدة قرون وو القضاء على العديد من السموم والهرمونات والأنزيمات غير الضرورية من الجسم. كما أنه يساعد على إزالة السموم من الكبد والكلى.

فقدان الوزن



عصير الملفوف منخفض للغاية في السعرات الحرارية ، حيث يحتوي على 18 سعرًا حراريًا فقط في الكوب. ومع ذلك ، فإن هذا العصير غني بالمواد الغذائية ويمكن أن يساعد جسمك على الشعور بالشبع.

وبالتالي ، تقليل مخاطر تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات والإفراط في تناول الطعام ، يجب جعل عصير الملفوف جزءًا مثاليًا من نظام غذائي لإنقاص الوزن.



يقوي المناعة



مع وجود فيتامين سي فى عصير الملفوف ومضادات الأكسدة والمعادن الأخرى فى تقوية المناعة ، يمكن أن يكون هذا العصير سلاحا كبيرًا لجهاز المناعة.

علاوة على ذلك ، يمكن لبعض المكونات النشطة أن تتصدى لإفراز الهيستامين في الجسم ، مما يقلل من عبء العمل على جهاز المناعة لديك.

يخفض مستويات الكوليسترول



وجدت العديد من الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لعصير الملفوف يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار ، وهو الشكل "السيئ" من الدهون التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في القلب .

يحافظ على صحة المعدة



شرب 4-6 أكواب من عصير الملفوف يوميًا يمكن أن يقضي على قرحة المعدة في أقل من أسبوعين.