عصير الكرنب علاج لمشكلة شهيرة

يعد الكرنب من افضل المواد الطبيعية القادرة على علاج مشاكل الاوردة والدوالى فهو غني بالألياف غير القابلة للذوبان والبيتا كاروتين والفيتامينات B1 و B6 و K و E و C وعدد من المعادن مثل الكالسيوم واليود والمغنيسيوم والحديد والكبريت.





ذكر موقع "brightside " يحتوي " يحتوي الكرنب على مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية. عندما تلامس هذه المواد المضادة للأكسدة والمواد الكيميائية النباتية المنطقة المصابة فإنها تصل إلى الأوردة من خلال المسام وتساعد على تجلط الدم ، وبالتالي توقف تسرب الدم.





التحضير والاستخدام:





نحضر 3 أوراق من الكرنب وقطعيها إلى قطع صغيرة جدًا.

ثم ضعهم في الخلاط وابدأ في الخلط.

أحضر مصفاة وأفرغ الخليط فيها لاستخراج العصير من أوراق الكرنب.