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عصير الكرنب علاج لمشكلة شهيرة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:01 م
عصير الكرنب علاج
عصير الكرنب علاج لمشكلة شهيرة
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اسماء محمد
يعد الكرنب من افضل المواد الطبيعية القادرة على علاج مشاكل الاوردة والدوالى فهو غني بالألياف غير القابلة للذوبان والبيتا كاروتين والفيتامينات  B1 و B6 و K و E و C وعدد من المعادن مثل الكالسيوم واليود والمغنيسيوم والحديد والكبريت. 

ذكر موقع "brightside " يحتوي الكرنب على مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية. عندما تلامس هذه المواد المضادة للأكسدة والمواد الكيميائية النباتية المنطقة المصابة فإنها تصل إلى الأوردة من خلال المسام وتساعد على تجلط الدم ، وبالتالي توقف تسرب الدم.

التحضير والاستخدام:

نحضر 3 أوراق من الكرنب وقطعيها إلى قطع صغيرة جدًا.
ثم ضعهم في الخلاط وابدأ في الخلط.
أحضر مصفاة وأفرغ الخليط فيها لاستخراج العصير من أوراق الكرنب.
يتم تناوله على الأقل 3 مرات في اليوم.
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