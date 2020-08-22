AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: تناول البروكلي والكرنب يقلل مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكد باحثون أن الانتظام فى استهلاك الخضراوات الصليبية مثل البروكلى والكرنب، يرتبط بتراجع أمراض الأوعية الدموية مثل النوبات القلبية، والسكتات الدماغية لدى النساء الأكبر سنا.

وقالت الدكتورة لورين بليكنهورست، الأستاذ فى جامعة غرب أستراليا: "في دراساتنا السابقة، حددنا أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من هذه الخضروات لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، لكننا لم نكن متأكدين من السبب".

اقرأ أيضا:

وأضافت "النتائج التي توصلنا إليها من هذه الدراسة الجديدة توفر نظرة ثاقبة للآليات المحتملة المعنية".

بالنسبة للدراسة الحالية، التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، استخدم فريق البحث بيانات من مجموعة من 684 امرأة أكبر سنًا من أستراليا الغربية.

وتوصل الباحثون إلى أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يحتوي على المزيد من الخضراوات الصليبية لديهم فرصة أقل لتراكم الكالسيوم على نطاق واسع على الشريان الأورطي، وهو مؤشر رئيسي لمرض الأوعية الدموية الهيكلية.

وقال الباحثون: "وجدنا الآن أن النساء المسنات اللائي يستهلكن كميات أكبر من الخضراوات الصليبية كل يوم لديهن احتمالات أقل لوجود تكلس كبير في الشريان الأورطي".

وأوضحوا أن "أحد المكونات المحددة الموجودة بكثرة في الخضروات الصليبية هو فيتامين (كيه) الذي قد يكون له دور في تثبيط عملية التكلس التي تحدث في الأوعية الدموية لدينا.. كانت النساء في هذه الدراسة اللائي تناولن أكثر من 45 جرامًا من الخضروات الصليبية كل يوم أقل عرضة بنسبة 46 في المائة لتراكم الكالسيوم على نطاق واسع في الشريان الأورطي مقارنة بأولئك الذين يستهلكون القليل من الخضراوات الصليبية يوميًا".

وأكد الباحثون أن ذلك لا يعنى أن الخضروات الوحيدة التي يجب أن نتناولها هي البروكلي والملفوف وبراعم بروكسل، يجب أن نتناول مجموعة متنوعة من الخضروات كل يوم من أجل الصحة والعافية بشكل عام".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتبه لنفسك.. 7 مشاكل صحية تواجه الرجال بعد سن الأربعين

تمرين منزلي يحسن من صحة القلب وتدفق الدم.. تعرف عليه

يعيق وصول الدم إلى القلب.. تعرف على أسباب حدوث انسداد الشرايين وأبرز أعراضه.. 3 أطعمة تحميك منه.. طريقة فعالة لعلاج المصابين به

رقم 2 شائع.. أسباب غير متوقعة وراء نزيف المخ

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. كيف تحدث جلطة المخ وأعراضها

فوائد الجرجير لـ القلب و الأعصاب و الشعر

ترشيحاتنا

تشريعة النواب تكشف عقوبات التنمر بعد واقعة طالب تربية

يعمل في التحكيم بفضل والده.. من هو الكرواتي حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

مصطفي يونس: طول عمري بحب الزمالك

ستفضل ترامب أم بايدن.. الصين ترد على مزاعم واشنطن بالتدخل في انتخابات نوفمبر

ما هو الفجر الصادق؟.. قد لا يعرفه الكثيرون

البطاطس بـ 3 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 22 - 8 - 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بتصميم خيالي.. لكزس تطرح موديل 2021 من السيارة lexus es.. فيديو وصور

اعتادت التسول والسرقة.. رسالة بملحوظة تفضح أعمال قطة ذكية