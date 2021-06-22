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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برومو فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين يحقق ربع مليون مشاهدة

كريم عبد العزيز فى
كريم عبد العزيز فى مشهد من العمل

تمكن البرومو الخاص بفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين من تحقيق ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك قبل طرحه مع بداية الشهر المقبل فى دور العرض المصرية .

 

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة كريم عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت، ويناقش مشاكل تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجان بها.

 

ويجسد كريم عبد العزيز ضمن أحداث  فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين دور إعلامي يتزوج من دينا الشربيني وتنشب بينهما العديد من الصراعات، ويعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة عنه.

 

ويشارك في بطولة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين جانب كريم عبد العزيز ودينا الشربيني مجموعة من الفنانين، منهم: ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد فهمي، أحمد حلاوة، شيماء سيف، عمرو عبد الجليل، نيللي كريم، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

 

وكانت آخر أعمال كريم عبد العزيز هو مسلسل "الاختيار 2" والذى شارك فى بطولته  أحمد مكي وبشرى، وإياد نصار، وإنجي المقدم، والراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

 

كريم فى مواجهه تامر وعز : 

 

ومن المقرر أن ينافس فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين خلال موسم الصيف عدد من الأعمال  أبرزها فيلم مش أنا وتدور قصة قصته  حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

 

كما ينافس فيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.

 

الفيلم  من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلم وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

 


 

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين كريم عبد العزيز الاختيار 2 بيومي فؤاد دينا الشربيني احمد مكي عمرو عبد الجليل محمد ممدوح محمود حميدة مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار 2 كريم عبدالعزيز

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